$!Hallan a un hombre asesinado a balazos bajo puente de La Costerita en sector Barrancos, Culiacán

Con heridas de bala en el cuerpo, el rostro tapado y un mensaje en una cartulina, fue abandonado el cuerpo de un hombre asesinado bajo uno de los puentes del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, al sur de Culiacán.

El cadáver fue dejado a la altura del sector Barrancos, en el cruce con la avenida Geovanni Zamudio, a la orilla del carril que conduce de poniente a oriente.

La persona no ha sido identificada por las autoridades, únicamente se dio a conocer que es un varón de complexión robusta, que vestía short deportivo y una chamarra.

En un primer momento, automovilistas reportaron la localización del cadáver aproximadamente a las 20:30 horas del viernes 30 de enero, sin embargo, el hecho fue confirmado por autoridades en el sitio casi cuatro horas después, pasada la medianoche del sábado 31.