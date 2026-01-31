$!Hallan a un hombre asesinado a balazos bajo puente de La Costerita en sector Barrancos, Culiacán

Con heridas de bala en el cuerpo, el rostro tapado y un mensaje en una cartulina, fue abandonado el cuerpo de un hombre asesinado bajo uno de los puentes del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, al sur de Culiacán.
El cadáver fue dejado a la altura del sector Barrancos, en el cruce con la avenida Geovanni Zamudio, a la orilla del carril que conduce de poniente a oriente.
La persona no ha sido identificada por las autoridades, únicamente se dio a conocer que es un varón de complexión robusta, que vestía short deportivo y una chamarra.
En un primer momento, automovilistas reportaron la localización del cadáver aproximadamente a las 20:30 horas del viernes 30 de enero, sin embargo, el hecho fue confirmado por autoridades en el sitio casi cuatro horas después, pasada la medianoche del sábado 31.
Corporaciones que arribaron al lugar delimitaron el perímetro, para luego la intervención de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó del peritaje y el Servicio Médico Forense procedió al levantamiento del cuerpo.
Bajo este mismo puente de La Costerita, recientemente fue dejado otro hombre asesinado con impactos de bala en la cabeza, huellas de tortura y una cartulina con un mensaje atribuido al crimen organizado, el pasado 22 de enero.