$!Hallan a un hombre asesinado a balazos flotando en canal de riego en Villa Juárez, Navolato

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado flotando al interior de un canal de riego en el campo agrícola Estrella, de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El hallazgo fue dentro del canal de riego conocido como Canal 9, en los límites con las sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán .

Cerca de las 8:00 horas, trabajadores de zonas aledañas denunciaron la presencia de un hombre, aparentemente adulto, flotando bocabajo dentro del cuerpo pluvial.