$!Hallan a un hombre asesinado a balazos flotando en canal de riego en Villa Juárez, Navolato

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado flotando al interior de un canal de riego en el campo agrícola Estrella, de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
El hallazgo fue dentro del canal de riego conocido como Canal 9, en los límites con las sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán .
Cerca de las 8:00 horas, trabajadores de zonas aledañas denunciaron la presencia de un hombre, aparentemente adulto, flotando bocabajo dentro del cuerpo pluvial.
La víctima es un varón de complexión regular, tez morena clara, quien estaba completamente desnudo al momento de ser encontrado. A simple vista, se le apreciaron impactos de bala en la espalda.
Asimismo, se observó en la región izquierda del torso que la víctima había comenzado el proceso de descomposición.
Las autoridades tardaron alrededor de dos horas en movilizarse al sitio, y como primeros respondientes acudieron agentes de la Policía Municipal de Navolato, quienes dieron fe del hecho y aseguraron el área.