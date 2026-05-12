Hallan a un hombre asesinado a balazos junto a un arroyo en la Colonia Amistad, en Culiacán

Una persona fue encontrada asesinada a balazos la tarde de este martes 12 de mayo en la Colonia Amistad, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:30 horas, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, al menos un civil armado se acercó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar.

La agresión ocurrió sobre la Calle Tierra y Libertad, a un costado de un arroyo pluvial del sector.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron el cuerpo de la víctima tendido junto al canal.

Al revisar a la persona, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a asegurar el área.

En la escena también fueron localizados indicios balísticos, motivo por el cual la zona fue acordonada con cinta preventiva mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente arribaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.