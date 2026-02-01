$!Hallan a un hombre asesinado a balazos junto a una estación de gas en Navolato

NAVOLATO._ Asesinado a balazos fue hallado un hombre durante la mañana de este domingo 1 de febrero en la entrada al municipio de Navolato. Según reportes preliminares, la víctima habría sido atacada a tiros en el lugar por sujetos desconocidos junto a una estación de gas en la zona. Un reporte anónimo sobre una persona sin aparentes signos vitales movilizó a los elementos de seguridad.

Agentes de la Policía Municipal arribaron al punto y procedieron a acordonar la zona al confirmar que la víctima había fallecido y presentaba heridas provocadas por disparos de arma de fuego. El hallazgo se reportó alrededor de las 06:30 horas frente al carril que conduce de poniente a oriente de la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la colonia Chulavista. La identidad del hombre no ha sido revelada, pero se le describió como una persona de aproximadamente 30 a 35 años de edad, de complexión regular y tez morena. Vestía una camisa negra de manga larga y de botones, pantalón del mismo color y guantes de tipo motociclista.