$!Hallan a un hombre asesinado a la orilla de La Costerita, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Atado de manos, con el rostro cubierto con una prenda y con indicios de violencia, fue localizado un hombre asesinado a la orilla del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán.
El hallazgo se registró a la altura del fraccionamiento Capistrano, cerca de las 3:30 horas de este 12 de febrero, sobre la terracería a la orilla de uno de los carriles.
La víctima es un varón de apariencia mayor, con canas, tez morena y complexión delgada, quien vestía una playera de manga larga color azul oscuro y un pantalón de mezclilla negro.
El hombre fue encontrado con las manos amarradas y el rostro cubierto con un trapo blanco, en posición fetal.
Autoridades de seguridad se movilizaron al sitio, confirmaron el hecho y procedieron al resguardo de la escena, para que posteriormente el Servicio Médico Forense se encargara del levantamiento del cadáver.