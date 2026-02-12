$!Hallan a un hombre asesinado a la orilla de La Costerita, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Atado de manos, con el rostro cubierto con una prenda y con indicios de violencia, fue localizado un hombre asesinado a la orilla del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró a la altura del fraccionamiento Capistrano, cerca de las 3:30 horas de este 12 de febrero, sobre la terracería a la orilla de uno de los carriles.