$!Hallan a un hombre asesinado bajo puente de La Costerita a la altura de Barrancos, en Culiacán

Un hombre asesinado a balazos y con indicios de tortura fue hallado la tarde de este jueves, bajo el puente de La Costerita a la altura del sector Barrancos, al sur de Culiacán. El hallazgo ocurrió sobre el Libramiento Benito Juárez, casi cruce con la avenida Benjamín Hill sobre uno de los retornos, aproximadamente a las 15:45 horas.

La víctima que permanece sin identificar es un varón, al parecer adulto, de complexión delgada y tez morena. Al momento de ser encontrado vestía una playera manga larga color rojo con rayas azul oscuro y estampado de una marca de bebidas energéticas; asimismo, portaba un pantalón de mezclilla color azul, con aparentes manchas de pintura blanca en la pierna izquierda, huaraches blancos y calcetines negros.