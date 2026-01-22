Seguridad
|
Violencia

Hallan a un hombre asesinado bajo puente de La Costerita a la altura de Barrancos, en Culiacán

Según los reportes, la víctima, que no había sido identificada, presenta signos de tortura
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/01/2026 16:52
22/01/2026 16:52

Un hombre asesinado a balazos y con indicios de tortura fue hallado la tarde de este jueves, bajo el puente de La Costerita a la altura del sector Barrancos, al sur de Culiacán.

El hallazgo ocurrió sobre el Libramiento Benito Juárez, casi cruce con la avenida Benjamín Hill sobre uno de los retornos, aproximadamente a las 15:45 horas.

$!Hallan a un hombre asesinado bajo puente de La Costerita a la altura de Barrancos, en Culiacán

La víctima que permanece sin identificar es un varón, al parecer adulto, de complexión delgada y tez morena.

Al momento de ser encontrado vestía una playera manga larga color rojo con rayas azul oscuro y estampado de una marca de bebidas energéticas; asimismo, portaba un pantalón de mezclilla color azul, con aparentes manchas de pintura blanca en la pierna izquierda, huaraches blancos y calcetines negros.

$!Hallan a un hombre asesinado bajo puente de La Costerita a la altura de Barrancos, en Culiacán

La víctima tenía heridas por disparos de arma de fuego en la cabeza, el rostro cubierto con un trapo y las manos amarradas con cinchos.

El hallazgo movilizó a corporaciones policiales y militares, quienes cerraron el paso por dicho retorno, mientras llegaba personal de la Fiscalía General del Estado .

$!Hallan a un hombre asesinado bajo puente de La Costerita a la altura de Barrancos, en Culiacán
#Violencia
#Asesinato
#Culiacán
#Homicidio
#Tortura
#La Costerita
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube