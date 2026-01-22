$!Hallan a un hombre asesinado bajo puente de La Costerita a la altura de Barrancos, en Culiacán

Un hombre asesinado a balazos y con indicios de tortura fue hallado la tarde de este jueves, bajo el puente de La Costerita a la altura del sector Barrancos, al sur de Culiacán.
El hallazgo ocurrió sobre el Libramiento Benito Juárez, casi cruce con la avenida Benjamín Hill sobre uno de los retornos, aproximadamente a las 15:45 horas.
La víctima que permanece sin identificar es un varón, al parecer adulto, de complexión delgada y tez morena.
Al momento de ser encontrado vestía una playera manga larga color rojo con rayas azul oscuro y estampado de una marca de bebidas energéticas; asimismo, portaba un pantalón de mezclilla color azul, con aparentes manchas de pintura blanca en la pierna izquierda, huaraches blancos y calcetines negros.
La víctima tenía heridas por disparos de arma de fuego en la cabeza, el rostro cubierto con un trapo y las manos amarradas con cinchos.
El hallazgo movilizó a corporaciones policiales y militares, quienes cerraron el paso por dicho retorno, mientras llegaba personal de la Fiscalía General del Estado .