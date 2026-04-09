$!Hallan a un hombre asesinado en camino de terracería en Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida la noche de este jueves 9 de abril en un camino de terracería de la colonia Bachigualato, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas sobre la avenida Futura Oriente, casi en esquina con la calle Rafael Aldivar y a una cuadra del panteón del sector. En el lugar se recibieron reportes de detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Marina localizaron a un hombre tendido en el camino, con múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego, por lo que procedieron a asegurar y acordonar el área.