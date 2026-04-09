$!Hallan a un hombre asesinado en camino de terracería en Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida la noche de este jueves 9 de abril en un camino de terracería de la colonia Bachigualato, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas sobre la avenida Futura Oriente, casi en esquina con la calle Rafael Aldivar y a una cuadra del panteón del sector. En el lugar se recibieron reportes de detonaciones de arma de fuego.
Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Marina localizaron a un hombre tendido en el camino, con múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego, por lo que procedieron a asegurar y acordonar el área.
De acuerdo con la información recabada, los efectivos de la Marina desplegaron un operativo de seguridad en un amplio perímetro, restringiendo el acceso a la zona e impidiendo que periodistas pudieran acercarse para obtener mayores detalles sobre la víctima.
Hasta el momento, no han arribado familiares al lugar para identificar al fallecido.
En la escena trabajan peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizan las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.