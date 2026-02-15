$!Hallan a un hombre asesinado en carretera de Tepuche, al norte de Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado y amarrado de los pies la noche de este domingo en la carretera que dirige hacia la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.
La víctima vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul, una sudadera roja y calcetones negros; y presentaba heridas provocadas por disparos de arma de fuego.
El cuerpo fue encontrado entre la maleza y a un costado de la carretera, a unos cuantos metros de la conocida zona de “La Y”.
La identidad de la víctima no ha sido revelada, sin embargo, refieren que se puede tratar de un vecino de la sindicatura en mención.
Un reporte emitido a la línea de emergencias alrededor de las 20:00 horas de este 15 de febrero provocó la movilización de las autoridades, siendo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes acudieron al lugar para acordonar un área.
La zona se mantiene bajo resguardo, a la espera de que lleguen los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para trabajar en la escena y ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.