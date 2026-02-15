$!Hallan a un hombre asesinado en carretera de Tepuche, al norte de Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado y amarrado de los pies la noche de este domingo en la carretera que dirige hacia la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

La víctima vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul, una sudadera roja y calcetones negros; y presentaba heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

El cuerpo fue encontrado entre la maleza y a un costado de la carretera, a unos cuantos metros de la conocida zona de “La Y”.