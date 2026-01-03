$!Hallan a un hombre asesinado en la colonia Chapultepec, en Culiacán

CULIACÁN._ Sin vida y con incidios de violencia fue encontrado un hombre la noche de este sábado en calles de la colonia Chapultepec, en Culiacán.

El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 20:00 horas de este 3 de enero, sobre la calle Jesús Rodolfo Acedo, a una calle del bulevar Diego Valadés Ríos, o Malecón Nuevo de Culiacán.

De manera preliminar, se informó que el hombre sería Moisés “N”, de 52 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda reciente por su desaparición este 2 de enero.