$!Hallan a un hombre asesinado en terracería junto al Dique de La Primavera, en Culiacán

El hallazgo fue reportado este sábado por conductores que transitaban por la brecha, quienes dieron aviso a las autoridades sobre la persona tendida bocarriba, con moretones y manchas de sangre.

CULIACÁN._ Un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia a orillas de un camino de terracería que conduce hacia el Dique de La Primavera, al sur de Culiacán.

El occiso, que permanece sin identificar, fue descrito como un hombre de entre 40 a 45 años de edad, de acuerdo con su apariencia; quien únicamente traía puesto un short de mezclilla grisáceo.

La alerta movilizó al Ejército Mexicano, que tiene un punto de revisión a un kilómetro del sitio del hallazgo, en el acceso hacia la brecha de terracería.

Tras acudir y confirmar la escena del crimen, solicitaron la intervención de Fiscalía General del Estado, quienes llegaron a recoger evidencias y posteriormente trasladar el cadáver hacia el Servicio Médico Forense para la autopsia y formal identificación.