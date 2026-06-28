$!Hallan a un hombre asesinado en un camino de terracería en la periferia oriente de Culiacán

Un hombre con evidentes huellas de violencia fue localizado sin vida la tarde de este domingo 28 de junio a un costado de un camino de terracería en las inmediaciones del ejido El Foquito, al oriente de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 17:00 horas sobre el camino conocido como De la Cantera, que comunica hacia el ejido Siete Gotas, en el sector Ampliación El Barrio.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado entre la maleza a un costado del camino, por lo que personas que transitaban por el lugar dieron aviso al número de emergencias 911.