$!Hallan a un hombre asesinado en un camino de terracería en la periferia oriente de Culiacán

Un hombre con evidentes huellas de violencia fue localizado sin vida la tarde de este domingo 28 de junio a un costado de un camino de terracería en las inmediaciones del ejido El Foquito, al oriente de Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 17:00 horas sobre el camino conocido como De la Cantera, que comunica hacia el ejido Siete Gotas, en el sector Ampliación El Barrio.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado entre la maleza a un costado del camino, por lo que personas que transitaban por el lugar dieron aviso al número de emergencias 911.
La víctima no ha sido identificada de manera oficial. De forma preliminar se informó que se trata de un hombre que vestía una camisa blanca, pantalón negro y tenis del mismo color.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, recabaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.
Con este hallazgo, suman de manera preliminar cuatro homicidios registrados durante la jornada de este domingo 28 de junio en distintos puntos de Culiacán.