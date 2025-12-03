Hallan a un hombre asesinado en un dren en Villa Juárez, Navolato

Localizaron a un hombre asesinado a balazos en el interior de un dren cerca de la carretera La 50, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El hallazgo se reportó a las autoridades cerca de las 17:00 horas de este miércoles, en un camino de terracería en el sector Santa Natalia, de dicha sindicatura.

La víctima permanece sin identificar, pero se apreció que es un varón de aproximadamente 50 años de edad, que al momento de ser encontrado vestía una playera tipo polo color azul y un pantalón de mezclilla color azul marino.

El cadáver presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Como primeros respondientes acudieron policías municipales de Navolato, quienes acordonaron la zona y luego el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo para su identificación.