$!Hallan a un hombre asesinado en vivienda de la Renato Vega Amador, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia en el interior de un domicilio de la Colonia Renato Vega Amador, al suroriente de Culiacán.

El hallazgo fue confirmado por autoridades sobre la Calle Cisne, entre las calles Halcón y Cedro, alrededor de las 22:00 horas de este jueves 22 de octubre.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Mario Antonio “N”, de 46 años de edad.