Seguridad
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Violencia

Hallan a un hombre asesinado en vivienda de la Renato Vega Amador, en Culiacán

La víctima, identificada preliminarmente como Mario Antonio “N”, de 46 años, fue localizada la noche de este jueves
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/10/2026 23:22
22/10/2026 23:22

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia en el interior de un domicilio de la Colonia Renato Vega Amador, al suroriente de Culiacán.

El hallazgo fue confirmado por autoridades sobre la Calle Cisne, entre las calles Halcón y Cedro, alrededor de las 22:00 horas de este jueves 22 de octubre.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Mario Antonio “N”, de 46 años de edad.

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La zona fue acordonada por personal del Ejército Mexicano, que atendió como primer respondiente y solicitó intervención de la Fiscalía General del Estado.

Agentes forenses acudieron minutos después para dar fe del hallazgo y procesar la escena, antes de trasladar el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense.

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