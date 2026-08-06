$!Hallan a un hombre asesinado junto al Basurón municipal de Culiacán; tenía un balazo en el rostro

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este jueves junto a un camino de terracería, en las inmediaciones del Basurón municipal de Culiacán, cerca de la colonia Bicentenario, al nororiente de la capital sinaloense. De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba un impacto de bala en el rostro y otro más en un brazo. Hasta el momento permanece en calidad de no identificada.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 11:00 horas de este jueves 6 de agosto. En el sitio se observó que se trata de un hombre adulto que vestía pantalón gris y playera color verde militar; además, se encontraba descalzo y no presentaba señas particulares visibles a simple vista.

El cuerpo fue encontrado recostado de costado entre la maleza, a un costado del camino de terracería que conduce al Basurón municipal.