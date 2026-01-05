Hallan a un hombre asesinado sobre un tractor en Caminaguato, Culiacán

La noche de este domingo fue hallado sin vida y con signos de violencia un hombre a bordo de un tractor en la comunidad Caminaguato, al norte de Culiacán.

Fue alrededor del mediodía de este 4 de enero que se reportó el homicidio del varón, en la sindicatura de Tepuche, pero hasta la noche arribaron autoridades para dar fe del asesinato.

La víctima fue identificada como José Guadalupe “N”, de aproximadamente 50 años de edad, que vestía una camisa manga larga y pantalón de mezclilla color azul.

El hallazgo ocurrió en medio de una zona enmontada en la que se encontraba la unidad pesada, con el hombre asesinado en el asiento del piloto.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como peritos de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena e investigar el caso.