$!Hallan a un hombre asesinado y con mensaje a la orilla de La Costerita, en Culiacán

Un hombre asesinado a balazos fue hallado durante la tarde de este martes a la orilla de la autopista Benito Juárez, o La Costerita, al sur poniente de Culiacán.

La víctima permanece sin identificar y fue descrita como un varón de apariencia adulta, complexión robusta, tez morena clara, que traía puesta una playera de resaque color gris claro, pantalón de mezclilla y ropa interior roja con rayas negras.

Junto a su cuerpo fue dejada una cartulina naranja con un mensaje, así como aproximadamente seis casquillos percutidos de arma de fuego, con los cuales habrían asesinado a la víctima.