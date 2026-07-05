$!Hallan a un hombre asesinado y dos bultos bajo investigación en Tepuche, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue encontrado asesinado la mañana de este domingo 5 de julio sobre el camino de terracería que conduce a la comunidad de Agua Blanca, en Tepuche, donde además fueron localizados dos bultos cuyo contenido aún no ha sido confirmado por las autoridades. El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:00 horas al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron para verificar el reporte en la sindicatura ubicada al norte de Culiacán.

En un primer punto fueron localizados dos bultos completamente envueltos en una lona de color blanco. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si corresponden a restos humanos o si se trata de restos de animales, por lo que el contenido permanece bajo investigación. A varios metros de distancia fue encontrado el cuerpo de un hombre cubierto con una cobija azul. Familiares que acudieron al lugar lo identificaron como José Gregorio, de 39 años, con domicilio en la comunidad de La Noria, perteneciente a la sindicatura de Imala.