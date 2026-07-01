Hallan a un hombre asesinado y envuelto en cobijas en la sierra de Badiraguato

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado envuelto en cobijas en un camino de terracería entre la zona serrana al norte de Badiraguato.

De acuerdo con la información de autoridades, la víctima sería originaria de Veracruz, con residencia temporal en la comunidad El Limón de los Ramos, en Culiacán. Sin embargo, no se revelaron detalles acerca de su nombre o edad.

El hallazgo del cadáver fue reportado desde la noche del lunes 29 de junio, en una brecha de terracería cerca de San Javier, al norte de San José del Llano, entre los poblados de Carricitos y Potrerillos.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas en los días recientes en la sierra complicaron el arribo de autoridades, quienes confirmaron el hecho hasta este miércoles 1 de julio.

Una vez en el lugar, la Fiscalía General del Estado, junto a corporaciones de seguridad, resguardaron y procesaron el área para trasladar el cadáver a la cabecera municipal de Badiraguato, y luego al Servicio Médico Forense de Culiacán.