Hallan a un hombre asesinado y envuelto en una cobija en la colonia Ferrocarrilera, en Culiacán

Un hombre todavía sin identificar fue hallado asesinado y envuelto en una cobija en el transcurso de la madrugada de este sábado, en la colonia Ferrocarrilera, al poniente de Culiacán.

El hallazgo se registró frente a un gimnasio de box localizado sobre la calle General Pablo Macías Valenzuela, entre las calles General Macario Gaxiola y Francisco R. Serrano.

El reporte del hecho fue emitido a las autoridades cerca de las 2:00 horas, y personal militar confirmó el homicidio del masculino.

Además de impactos de bala y la cobija, los uniformados encontraron que la víctima tenía un cerdo gris con blanco amarrado al cuello, pero no se ha confirmado si el animal estaba vivo o muerto.

La zona permaneció asegurada por agentes de seguridad, quienes solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado para la toma de evidencias y posterior traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para la legal identificación de la víctima.