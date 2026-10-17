$!Hallan a un hombre ejecutado y maniatado a orillas de La Costerita en Culiacán

La mañana de este sábado fue localizado el cadáver de un hombre con visibles huellas de violencia y heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, a un costado del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita.
El reporte sobre la presencia del cuerpo ingresó a las líneas del 911 minutos después de las 07:15 horas.
Testigos alertaron sobre la presencia de una persona tendida a la altura del carril que circula de poniente a oriente, en las inmediaciones de un yonque y próxima al retorno que conecta con el ejido El Ranchito y la colonia La Costera.
Al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y efectivos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a asegurar la zona para preservar las evidencias.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima es un hombre de entre 35 y 40 años de edad. No ha sido identificado.
Al momento del hallazgo, el cuerpo yacía de costado en posición fetal, presentaba las extremidades inferiores atadas y los brazos sujetados hacia la espalda.
Vestía una playera negra y un short deportivo del mismo color con un detalle de franja blanca.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de levantar los indicios en el sitio para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Posteriormente, el cuerpo fue remitido al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley a la espera de ser identificado por sus familiares.