$!Hallan a un hombre ejecutado y maniatado a orillas de La Costerita en Culiacán

La mañana de este sábado fue localizado el cadáver de un hombre con visibles huellas de violencia y heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, a un costado del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita.

El reporte sobre la presencia del cuerpo ingresó a las líneas del 911 minutos después de las 07:15 horas.

Testigos alertaron sobre la presencia de una persona tendida a la altura del carril que circula de poniente a oriente, en las inmediaciones de un yonque y próxima al retorno que conecta con el ejido El Ranchito y la colonia La Costera.