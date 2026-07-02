$!Hallan a un hombre envuelto en cobijas en parcela de Campo Aníba, en Navolato

Un hombre sin vida, envuelto en cobijas, fue encontrado este jueves a un costado de una parcela agrícola, en las inmediaciones de la sindicatura Villa Benito Juárez, en Navolato.
El hallazgo fue reportado por el colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A. C., que emprendió una jornada de rastreo y, cerca de las 15:00 horas, informó sobre la localización del cadáver en Campo Aníba.
La víctima no ha sido identificada y fue descrita como un hombre de aspecto adulto, complexión regular y tez morena, que vestía una playera azul con estampado, pantalón de mezclilla y botas negras.
Además, junto al cuerpo fue encontrado un suéter que también quedó en el área asegurada.
Personal del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegaron al lugar para el acordonamiento correspondiente, y solicitaron apoyo de Fiscalía General del Estado para procesar el sitio, y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para su legal identificación.