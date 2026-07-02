$!Hallan a un hombre envuelto en cobijas en parcela de Campo Aníba, en Navolato

Un hombre sin vida, envuelto en cobijas, fue encontrado este jueves a un costado de una parcela agrícola, en las inmediaciones de la sindicatura Villa Benito Juárez, en Navolato.

El hallazgo fue reportado por el colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A. C., que emprendió una jornada de rastreo y, cerca de las 15:00 horas, informó sobre la localización del cadáver en Campo Aníba.