$!Hallan a un hombre muerto dentro de una vivienda en la colonia República Mexicana de Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este martes fue localizado sin vida un hombre al interior de una vivienda de la colonia República Mexicana, en el sector sur de la ciudad, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Carlos Chávez y Miguel de la Madrid, luego de que vecinos reportaran a las autoridades fuertes olores que provenían del domicilio.