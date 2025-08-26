$!Hallan a un hombre muerto dentro de una vivienda en la colonia República Mexicana de Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este martes fue localizado sin vida un hombre al interior de una vivienda de la colonia República Mexicana, en el sector sur de la ciudad, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
El hallazgo se registró en el cruce de las calles Carlos Chávez y Miguel de la Madrid, luego de que vecinos reportaran a las autoridades fuertes olores que provenían del domicilio.
La víctima fue identificada como Cornelio, de 48 años de edad, quien de acuerdo con los primeros informes tenía varios días de haber fallecido.
Al sitio acudieron elementos del Ejército y de la Policía Municipal, quienes confirmaron el deceso y aseguraron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa del fallecimiento.