$!Hallan a un hombre sin vida al interior de un canal en Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue localizado sin vida durante la noche de este domingos, en el interior de un canal de riego ubicado en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El reporte del hallazgo fue emitido a las autoridades alrededor de las 21:40 horas de este 20 de septiembre, en el Campo Estrella de dicha localidad.