$!Hallan a un hombre sin vida al interior de un canal en Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue localizado sin vida durante la noche de este domingos, en el interior de un canal de riego ubicado en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
El reporte del hallazgo fue emitido a las autoridades alrededor de las 21:40 horas de este 20 de septiembre, en el Campo Estrella de dicha localidad.
De manera preliminar, se dio a conocer que la víctima habría caído de manera accidental al afluente, donde finalmente perdió la vida.
Al lugar se trasladaron agentes de Fiscalía General del Estado junto con personal de la Guardia Nacional, para trabajar en el levantamiento del cadáver y recabar evidencias en el sitio.
Posteriormente, el cuerpo será ingresado al Servicio Médico Forense para su identificación formal y se revelen las causas del fallecimiento.