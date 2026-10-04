$!Hallan a un hombre sin vida debajo de la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán

Un hombre fue encontrado sin vida durante la tarde de este domingo en el interior del Río Tamazula, debajo del puente Miguel Hidalgo de la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán.

El fallecido aún no ha sido identificado, únicamente se informó que es un varón que viste pantalón de mezclilla, playera manga corta, ropa interior y calzado, todo en color negro.

Cerca de las 15:30 horas, el colectivo de búsqueda Sabueso Guerreras A.C. reportó la presencia de este cuerpo mientras aparentemente realizaban actividades recreativas en el parque Las Riberas.

Al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y al confirmar el hallazgo acordaron las inmediaciones del sitio para la posterior intervención de Fiscalía General del Estado.