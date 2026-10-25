$!Hallan a un hombre sin vida dentro de vivienda de la Jesús Valdez, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin vida fue localizado en el interior de una vivienda durante la mañana de este domingo 25 de octubre en la Colonia Jesús Valdez, al noreste de Culiacán.

El hallazgo se suscitó en un domicilio aparentemente deshabitado, ya que no tenía puertas ni ventanas, sobre la Calle del Arroyo, entre las calles Aries y Leo.