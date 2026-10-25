$!Hallan a un hombre sin vida dentro de vivienda de la Jesús Valdez, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin vida fue localizado en el interior de una vivienda durante la mañana de este domingo 25 de octubre en la Colonia Jesús Valdez, al noreste de Culiacán.
El hallazgo se suscitó en un domicilio aparentemente deshabitado, ya que no tenía puertas ni ventanas, sobre la Calle del Arroyo, entre las calles Aries y Leo.
Autoridades en el lugar indicaron que la persona, quien permanece sin identificar, presentaba lesiones por disparos de arma de fuego.
Elementos de seguridad recibieron un primer reporte minutos antes de las 08:30 horas, sin embargo, fue casi una hora después cuando se confirmó el hecho.
Ante esto, policías estatales que actuaron de primeros respondientes acordonaron la escena para preservar indicios, y dejaron el lugar a disposición de Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes.