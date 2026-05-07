$!Hallan a un hombre sin vida emplayado en cruce hacia Agua Blanca, en Culiacán

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado emplayado durante el mediodía de este jueves, en el cruce de la salida hacia Imala con la carretera que conduce al poblado Agua Blanca, al oriente de Culiacán.

El hallazgo se dio luego de reportes de disparos de arma de fuego en la zona, y autoridades confirmaron la presencia del cadáver aproximadamente a las 13:00 horas de este 7 de mayo.