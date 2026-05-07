$!Hallan a un hombre sin vida emplayado en cruce hacia Agua Blanca, en Culiacán

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado emplayado durante el mediodía de este jueves, en el cruce de la salida hacia Imala con la carretera que conduce al poblado Agua Blanca, al oriente de Culiacán.
El hallazgo se dio luego de reportes de disparos de arma de fuego en la zona, y autoridades confirmaron la presencia del cadáver aproximadamente a las 13:00 horas de este 7 de mayo.
La víctima, quien permanece sin identificar, es un varón de apariencia adulta, de complexión regular, tez morena clara con barba y cabello en color negro.
La persona aparentemente tenía los brazos amarrados hacia la espalda y estaba envuelto en plástico, únicamente con los brazos y rostro al descubierto.
Al lugar se movilizó personal de Guardia Nacional, quienes acordonaron junto con elementos del Ejército Mexicano, y cerraron de manera temporal el tránsito por la carretera.
El punto del hecho se encuentra a un kilómetro de distancia de un retén del Ejército Mexicano, frente a la pensión vehicular de la Fiscalía General del Estado.