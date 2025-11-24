$!Hallan a un hombre sin vida en camino de terracería en Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes 24 de noviembre sobre un camino de terracería situado junto a tierras de cultivo y un canal de riego, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.
El reporte al servicio de emergencias alertó a las corporaciones sobre la presencia de una persona privada de la vida al sur de la zona.
Al llegar, policías municipales confirmaron el homicidio y observaron que la víctima, de complexión robusta y tez morena, vestía un short y una playera gris.
La escena fue asegurada con cinta amarilla para preservar indicios.
Personal de la Fiscalía General del Estado acudió posteriormente para iniciar las diligencias periciales y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
El cadáver quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que familiares acudan a identificarlo legalmente y continúe el procedimiento establecido por la autoridad investigadora.