Hallan a un hombre sin vida en vivienda abandonada del Centro de Guasave

GUASAVE._ El cuerpo de un hombre fue descubierto la tarde de este miércoles 9 de septiembre en el porche de una vivienda abandonada en la Colonia Centro en Guasave, hecho que movilizó a las autoridades de investigación de la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo se registró alrededor de las 15:00 horas, cuando una llamada a los números de emergencia 911 alertó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la presencia de un hombre inconsciente, tirado en el porche de una casa ubicada en el Callejón Moctezuma, entre las calles Hernando de Villafañe y Blas Valenzuela.

Al arribar al sitio, los agentes de la Policía Municipal confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De inmediato, los oficiales procedieron a acordonar la escena con cinta amarilla para preservar las evidencias y solicitaron la intervención de los peritos de la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la corporación preventiva, los habitantes del sector identificaron al occiso de manera preliminar con el apodo de “El Paisa”.

Las características físicas brindadas por las autoridades señalaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 36 años, de complexión delgada, de bigote y barba poblada; la vestimenta que portaba era una playera color gris y un pantalón en tono tinto.

Las autoridades informaron que, durante la primera inspección ocular en el lugar de los hechos, no se le apreciaron heridas ni signos físicos de violencia al cadáver.

Por este motivo, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones de una funeraria local. Allí se le practicará la necropsia de ley correspondiente, la cual será determinante para que los investigadores esclarezcan la causa de muerte de “El Paisa”.