$!Hallan a un hombre sin vida envuelto en bolsas dentro de panteón en de Lo de Sauceda, Navolato

El cadáver de un hombre fue localizado envuelto en bolsas alrededor del mediodía de este martes, dentro del panteón de la comunidad Lo de Sauceda, en Navolato.
El hallazgo fue realizado por un trabajador que realizaba labores de limpieza en el cementerio y notó un bulto envuelto en bolsas de plástico dentro de una tumba en construcción.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Navolato y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quienes acordonaron la zona mientras se confirmaba que se trataba de una persona sin vida.
Cerca de una hora después del reporte, alrededor de las 12:00 horas, peritos de la Fiscalía General del Estado revisaron el bulto y confirmaron que se trataba de un hombre fallecido.
Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense se hizo cargo del levantamiento del cuerpo para su traslado e identificación oficial.