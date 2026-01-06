$!Hallan a un hombre sin vida envuelto en bolsas dentro de panteón en de Lo de Sauceda, Navolato

El cadáver de un hombre fue localizado envuelto en bolsas alrededor del mediodía de este martes, dentro del panteón de la comunidad Lo de Sauceda, en Navolato.

El hallazgo fue realizado por un trabajador que realizaba labores de limpieza en el cementerio y notó un bulto envuelto en bolsas de plástico dentro de una tumba en construcción.