Seguridad
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Hecho violento

Hallan a un hombre sin vida junto a canal Recursos, en Industrial El Palmito, Culiacán

La víctima permanece sin identificar; se trata de un hombre que tenía un alambre atado alrededor del cuello. Vestía pantalón color café, camisa a cuadros y sandalias.
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/05/2026 08:55
05/05/2026 08:55

CULIACÁN. _ Un hombre fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes, a la orilla del Canal Recursos, a la altura de la colonia El Palmito Viejo, en Culiacán.

La víctima, identificada únicamente como un varón, tenía un alambre amarrado alrededor del cuello.

El occiso vestía un pantalón de color café, así como camisa a cuadros y unas sandalias puestas.

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El hecho fue reportado a las 8:15 horas de este 5 de mayo, por la calle Industrias del Valle, justo al bajar el puente de El Palmito.

El hallazgo fue confirmado por elementos del Ejército Mexicano, quienes solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado, para recabar indicios y recoger el cadáver.

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Un hecho similar se registró la noche del pasado martes 28 de abril, en la colonia Buenos Aires de Culiacán.

En aquel hecho, un hombre fue encontrado en condiciones similares, derribado boca abajo sobre la calle Del Salto, y con un alambre atado alrededor de su cuello.

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