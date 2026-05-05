$!Hallan a un hombre sin vida junto a canal Recursos, en Industrial El Palmito, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes, a la orilla del Canal Recursos, a la altura de la colonia El Palmito Viejo, en Culiacán. La víctima, identificada únicamente como un varón, tenía un alambre amarrado alrededor del cuello.

El occiso vestía un pantalón de color café, así como camisa a cuadros y unas sandalias puestas.

El hecho fue reportado a las 8:15 horas de este 5 de mayo, por la calle Industrias del Valle, justo al bajar el puente de El Palmito. El hallazgo fue confirmado por elementos del Ejército Mexicano, quienes solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado, para recabar indicios y recoger el cadáver.