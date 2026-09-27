Hallan a un hombre sin vida junto a vehículo abandonado en la carretera a Estación Bamoa, en Guasave

GUASAVE._ Durante los primeros minutos de este domingo, el cuerpo de un hombre fue descubierto a la orilla de la carretera que enlaza a las sindicaturas de Nío y Estación Bamoa, en las inmediaciones de la comunidad de Gambino.

De acuerdo con la información policial, el reporte a los números de emergencia ingresó a las 00:37 horas. En la llamada se alertaba sobre un individuo tendido sobre el acotamiento, justo frente a un expendio de cerveza.

Al lugar se trasladaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, quienes atendieron el llamado.

Al arribar, los uniformados confirmaron la presencia de la víctima, quien vestía una playera negra y pantalón azul. Como dato adicional en la escena, a escasos metros del cuerpo fue localizado un automóvil Dodge Charger, color tinto, el cual se encontraba en aparente estado de abandono.

Ante el hallazgo, los elementos preventivos solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Tras brindar las primeras atenciones, los socorristas solo pudieron confirmar que el hombre ya había fallecido.

Minutos más tarde, al área acordonada llegó una mujer de 46 años identificada como Delia “N”, quien dijo ser hermana del occiso. Ella informó a las autoridades que el fallecido respondía al nombre de José “N”, de 38 años de edad.

Peritos y elementos del grupo de investigación de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el lugar para procesar la escena y recabar los indicios para integrar la carpeta de investigación.

Finalmente, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a una funeraria local en la ciudad de Guasave para practicarle la necropsia de ley y determinar con exactitud las causas de la muerte.