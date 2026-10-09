Hallan a un hombre sin vida y con signos de violencia en el Basurón Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, fue localizado este viernes en una vereda dentro del Basurón Municipal de Mazatlán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 13:00 horas por personal del relleno sanitario, quienes alertaron a las autoridades.

La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, fue encontrada sobre un colchón abandonado en una vereda del basurón. Debido al estado en que se encontraba el cuerpo, no se han establecido sus datos generales.

Policías municipales acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos para determinar su identidad y las causas de muerte.