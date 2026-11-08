$!Hallan a un hombre sin vida y maniatado sobre la Avenida Federalismo, en Culiacán

CULIACÁN._ Con signos de violencia y maniatado con cinta adhesiva fue encontrado un hombre sin vida la mañana de este domingo sobre la Avenida Federalismo, frente a la Liga de Beisbol Recursos en Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 06:00 horas de este 8 de noviembre, justo abajo del puente del Bulevar Rolando Arjona Amabilis.
La víctima fue descrita como un hombre de aspecto adulto, complexión regular y tez morena; traía puesto un pantalón de mezclilla azul, una playera tipo polo de color gris con una franja negra en el pecho, ropa interior tipo calzoncillos de cuadros color azul oscuro y tinto, así como calcetines negros y huaraches.
El cuerpo de la víctima presenraba signos de violencia, además de las manos y los pies sujetados con cinta adhesiva, y el rostro cubierto con un paño amarillo, sujetado también con cinta.
Junto al cadáver fue abandonado un cartón que presuntamente tenía escrito un mensaje atribuido a un grupo criminal.
Oficiales de la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron el hallazgo y acordonaron el perímetro para cerrar la circulación.
Posteriormente, agentes periciales de Fiscalía General del Estado se apersonaron para desplegar las diligencias correspondientes, y trasladar el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense, con el fin de identificar al difunto.