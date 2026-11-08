$!Hallan a un hombre sin vida y maniatado sobre la Avenida Federalismo, en Culiacán

CULIACÁN._ Con signos de violencia y maniatado con cinta adhesiva fue encontrado un hombre sin vida la mañana de este domingo sobre la Avenida Federalismo, frente a la Liga de Beisbol Recursos en Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 06:00 horas de este 8 de noviembre, justo abajo del puente del Bulevar Rolando Arjona Amabilis.

La víctima fue descrita como un hombre de aspecto adulto, complexión regular y tez morena; traía puesto un pantalón de mezclilla azul, una playera tipo polo de color gris con una franja negra en el pecho, ropa interior tipo calzoncillos de cuadros color azul oscuro y tinto, así como calcetines negros y huaraches.