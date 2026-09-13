$!Hallan a un hombre y una mujer asesinados a balazos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida este domingo en las inmediaciones de la Colonia Pueblo Nuevo; con este caso, suman 15 feminicidios registrados en el municipio.
Ambos cuerpos presentaban impactos de arma de fuego y al parecer ella tenía cubierto el rostro.
La mujer vestía camisa a cuadros negro con blanco y tinto, leggins negros y huaraches negros; es de complexión delgada y aspecto joven.
El hombre tenía puesta una camiseta roja, pantalón de mezclilla y sus huaraches estaban a un lado; su apariencia es de una persona de más de 40 años.
Los cuerpos de las víctimas quedaron junto a una bicicleta color rojo, bajo un árbol en un cruce de camino entre la calle que va al Polideportivo y la Colonia Pueblo Nuevo.
En el sitio, las autoridades marcaron la presencia de casquillos de armas de fuego, de las que hasta el momento no se informó el calibre.
Al lugar acudió personal de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área en espera de autoridades periciales de la Fiscalía General de Justicia.