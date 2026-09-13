$!Hallan a un hombre y una mujer asesinados a balazos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida este domingo en las inmediaciones de la Colonia Pueblo Nuevo; con este caso, suman 15 feminicidios registrados en el municipio.

Ambos cuerpos presentaban impactos de arma de fuego y al parecer ella tenía cubierto el rostro.

La mujer vestía camisa a cuadros negro con blanco y tinto, leggins negros y huaraches negros; es de complexión delgada y aspecto joven.

El hombre tenía puesta una camiseta roja, pantalón de mezclilla y sus huaraches estaban a un lado; su apariencia es de una persona de más de 40 años.