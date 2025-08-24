$!Hallan a un hombre y una mujer asesinados en la colonia Buena Vista, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida la mañana de este domingo 24 de agosto en un callejón de la colonia Buena Vista, en Culiacán.

El hallazgo se reportó poco antes de las 10:30 horas, sin embargo, vecinos refieren que fue desde las 07:00 horas cuando ya se habían localizado los dos cuerpos.

El callejón se ubica en un extremo de la calle Apolo, en esquina con la rúa Cosmos.