Hallan a un hombre y una mujer asesinados en la colonia Buena Vista, en Culiacán

Los cuerpos fueron localizados en un callejón de la calle Apolo con signos de violencia; una de las víctimas es Keyla Yumico, de 25 años, mientras que la otra persona no ha sido identificada
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción
24/08/2025 11:14
CULIACÁN._ Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida la mañana de este domingo 24 de agosto en un callejón de la colonia Buena Vista, en Culiacán.

El hallazgo se reportó poco antes de las 10:30 horas, sin embargo, vecinos refieren que fue desde las 07:00 horas cuando ya se habían localizado los dos cuerpos.

El callejón se ubica en un extremo de la calle Apolo, en esquina con la rúa Cosmos.

Familiares identificaron a la mujer como Keyla Yumico, de 25 años de edad, mientras que el hombre permanece en calidad de desconocido.

Ambos fueron hallados recostados con signos de violencia y se presume que también presentaban impactos de bala.

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el acceso al callejón y delimitaron un área con la cinta amarilla de precaución en donde se ubicaron los cuerpos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar las diligencias correspondientes.

