$!Hallan a un hombre y una mujer sin vida en una vivienda en la Colonia 8 de Febrero, en Culiacán

Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida durante la mañana de este jueves 30 de abril en el interior de un domicilio en la Colonia 8 de Febrero, en el sector Huizaches, al sur de Culiacán. El hallazgo se registró alrededor de las 11:40 horas, luego de que elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos por la zona tras el reporte de personas aparentemente sin signos vitales. Los hechos ocurrieron sobre la Calle Mina La Purísima, entre Paseo de los Himalayas y José López Portillo, donde vecinos indicaron que al acercarse a una vivienda de construcción precaria, hecha de lámina, observaron desde el acceso a las dos personas recostadas en el interior, según con visibles huellas de violencia.

De manera preliminar, se indicó que las víctimas pudieron haber sido privadas de la vida mediante disparos de arma de fuego, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente. En el sitio también se observó una sustancia blanca junto a los cuerpos, la cual se presume podría tratarse de algún tipo de droga, sin que esto haya sido corroborado por las autoridades.

Elementos militares acordonaron un tramo de la calle para resguardar la escena, además de desplegar un operativo en el sector. Durante las acciones, se utilizaron drones para realizar labores de vigilancia aérea. Hasta el momento, la identidad de ambas víctimas no ha sido revelada y no se cuenta con información sobre los responsables.