$!Hallan a un joven asesinado en el Centro de Barrio de la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue encontrado sin vida durante la noche de este viernes junto al Centro de Barrio de la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.

El hallazgo se confirmó sobre la calle Profesor Trinidad Dorame, en el tramo entre Carmen Serdán y el bulevar Pedro Anaya, alrededor de las 19:00 horas, cuando todavía había personas en actividades recreativas en el complejo deportivo.

La víctima es de aspecto joven, complexión delgada y tez morena con cabello negro lacio; fue encontrado con un pantalón de mezclilla negro y una playera negra sobrepuesta.