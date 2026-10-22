Hallan a un recién nacido sin vida en drenaje de una vivienda en Camajoa, El Fuerte

EL FUERTE. _ La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación tras el hallazgo de un bebé recién nacido sin vida dentro del sistema de drenaje de un domicilio particular en la comunidad de Camajoa, perteneciente al municipio de El Fuerte.

De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades, los hechos sucedieron durante la noche del miércoles 21 de octubre, aunque la intervención de las autoridades se extendió hasta la mañana de este jueves.

La alerta se activó luego de que personal médico de un hospital público de la ciudad de Los Mochis reportara el ingreso de emergencia de una mujer en estado de salud grave. Al realizarle la valoración correspondiente, el personal médico detectó complicaciones derivadas de una interrupción del embarazo, sin que el producto se encontrara en el lugar.

Tras dar aviso a la representación social, agentes investigadores se trasladaron a la vivienda señalada en la localidad de Camajoa para inspeccionar el inmueble. Durante las diligencias, los elementos localizaron el cuerpo del bebé, de aproximadamente ocho meses de gestación, en el interior de la tubería de drenaje de la propiedad.

Hasta el momento, versiones extraoficiales señalan que la mujer habría interrumpido la gestación y posteriormente depositado al bebé en el sitio del hallazgo. Sin embargo, las autoridades ministeriales no han emitido una postura oficial al respecto, por lo que esta hipótesis permanece bajo investigación.

El cuerpo del recién nacido fue trasladado a una funeraria, donde peritos y médicos legistas realizarán la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento. Las autoridades confirmaron que el cuerpo permanecerá bajo resguardo institucional en tanto concluyan las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades legales.