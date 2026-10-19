Hallan a un reo sin vida en el Penal de Aguaruto, en Culiacán; SSPE presume muerte natural

Un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue localizado sin vida durante este lunes 19 de octubre, quien habría perdido la vida por causas naturales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

“De manera preliminar, se informa que se trate de un probable infarto agudo al miocardio”, comunicó la dependencia.

Según el comunicado oficial, el reo muerto fue encontrado dentro de su celda, y tras esto, las autoridades penitenciarias solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado para que esclarezca las causas del fallecimiento.

“En este sentido, los familiares de la PPL serán notificados por parte de personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario”, informó la SSPE.