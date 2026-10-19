Hallan a un reo sin vida en el Penal de Aguaruto, en Culiacán; SSPE presume muerte natural

Un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue localizado sin vida durante este lunes 19 de octubre, quien habría perdido la vida por causas naturales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
“De manera preliminar, se informa que se trate de un probable infarto agudo al miocardio”, comunicó la dependencia.
Según el comunicado oficial, el reo muerto fue encontrado dentro de su celda, y tras esto, las autoridades penitenciarias solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado para que esclarezca las causas del fallecimiento.
“En este sentido, los familiares de la PPL serán notificados por parte de personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario”, informó la SSPE.
La #SSPSinaloa informa que, este lunes 19 de octubre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, fue localizado sin vida al interior de su celda.De manera preliminar, se informa que se trate de un probable infarto agudo al miocardio. La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre esta situación para que intervenga conforme su ámbito de competencia.En este sentido, los familiares de la PPL serán notificados por parte de personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario.Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
October 20, 2026
La #SSPSinaloa informa que, este lunes 19 de octubre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, fue localizado sin vida al interior de su celda.De manera preliminar, se informa que se trate de un probable infarto agudo al miocardio. La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre esta situación para que intervenga conforme su ámbito de competencia.En este sentido, los familiares de la PPL serán notificados por parte de personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario.Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes.
La #SSPSinaloa informa que, este lunes 19 de octubre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, fue localizado sin vida al interior de su celda.
De manera preliminar, se informa que se trate de un probable infarto agudo al miocardio. La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre esta situación para que intervenga conforme su ámbito de competencia.
En este sentido, los familiares de la PPL serán notificados por parte de personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario.