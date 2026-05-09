Hallan a una mujer asesinada entre la terracería en El Diez, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer de apariencia joven fue localizada asesinada en una zona de terracería la tarde de este sábado 9 de mayo, en las inmediaciones de la sindicatura El Diez, cerca de El Quemadito, al sur de Culiacán.

La víctima, aún sin identificar, fue descrita como una mujer de entre 25 y 30 años de edad, complexión delgada y tez morena, con cabello negro.

La occisa vestía una blusa rosa, short de mezclilla color azul y calzado tipo botines blancos con suela rosa. Traía puestas unas esclavas doradas en la muñeca izquierda y otra plateada en la muñeca derecha.

Presentaba tatuajes en la zona del bícep derecho, abdomen, así como en el muslo izquierdo y derecho.

Junto al cuerpo fue encontrada una gorra de color azul celeste; la joven presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza.

Autoridades policiales se movilizaron y confirmaron el hallazgo de la víctima, por lo que requirieron apoyo de agentes ministeriales, para recabar indicios y posteriormente recoger el cuerpo.