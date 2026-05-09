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Violencia

Hallan a una mujer asesinada entre la terracería en El Diez, al sur de Culiacán

La víctima, una joven aún sin identificar, fue encontrada con al menos un impacto de bala en la cabeza
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/05/2026 21:15
09/05/2026 21:15

CULIACÁN._ Una mujer de apariencia joven fue localizada asesinada en una zona de terracería la tarde de este sábado 9 de mayo, en las inmediaciones de la sindicatura El Diez, cerca de El Quemadito, al sur de Culiacán.

La víctima, aún sin identificar, fue descrita como una mujer de entre 25 y 30 años de edad, complexión delgada y tez morena, con cabello negro.

La occisa vestía una blusa rosa, short de mezclilla color azul y calzado tipo botines blancos con suela rosa. Traía puestas unas esclavas doradas en la muñeca izquierda y otra plateada en la muñeca derecha.

Presentaba tatuajes en la zona del bícep derecho, abdomen, así como en el muslo izquierdo y derecho.

Junto al cuerpo fue encontrada una gorra de color azul celeste; la joven presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza.

Autoridades policiales se movilizaron y confirmaron el hallazgo de la víctima, por lo que requirieron apoyo de agentes ministeriales, para recabar indicios y posteriormente recoger el cuerpo.

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