$!Hallan a una mujer asesinada y envuelta en plástico en El Palmito, Culiacán

Envuelta en plástico negro fue hallada sin vida una mujer entre las calles de la Colonia Industrial El Palmito, durante la noche de este martes en Culiacán.

No obstante, la víctima todavía no ha sido identificada legalmente por las autoridades, solo conociéndose que se trata de una mujer de complexión delgada.

El hallazgo se confirmó alrededor de las 23:30 horas, sobre la calle Constituyente Cándido Aguilar, entre las avenidas Aztlán y Azteca, cerca de las vías del tren.