$!Hallan a una mujer y un hombre asesinados en el sector Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron hallados asesinados este domingo 21 de septiembre en la colonia Camino del Real, en el sector Bachigualato de Culiacán.

El hallazgo se reportó poco antes de las 12:00 horas en la calle Luis González Urbina, a pocos metros de un canal de riego y de las vías del tren, pasando por las instalaciones de una reconocida empresa de alimentos.

Las dos víctimas se encontraron amarradas de las manos, con heridas de bala y evidentes huellas de tortura. Vecinos refieren que se escucharon detonaciones de arma de fuego poco antes de que se reportó el hallazgo de los dos cuerpos.