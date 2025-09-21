Seguridad
Hallan a una mujer y un hombre asesinados en el sector Bachigualato, en Culiacán

Las víctimas presentaban huellas de tortura y heridas de bala; se presume que habían sido privadas de la libertad días antes
Noroeste/Redacción
21/09/2025 13:33
CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron hallados asesinados este domingo 21 de septiembre en la colonia Camino del Real, en el sector Bachigualato de Culiacán.

El hallazgo se reportó poco antes de las 12:00 horas en la calle Luis González Urbina, a pocos metros de un canal de riego y de las vías del tren, pasando por las instalaciones de una reconocida empresa de alimentos.

Las dos víctimas se encontraron amarradas de las manos, con heridas de bala y evidentes huellas de tortura. Vecinos refieren que se escucharon detonaciones de arma de fuego poco antes de que se reportó el hallazgo de los dos cuerpos.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar fe del hecho y, al percatarse de los dos cadáveres, procedieron a acordonar la zona con cinta amarilla de precaución.

También arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, sin embargo, cubrieron los cuerpos con una manta azul y se retiraron a confirmar que ya no contaban con señales de vida.

Más tarde arribaron agentes policiales y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar la diligencias y labores de peritaje correspondientes.

De manera extraoficial, las víctimas fueron identificadas como Diego y Johana Nathali, de 42 años y 26 años, respectivamente, ambos privados de libertad el martes 16 de septiembre en el fraccionamiento Santa Rocío.

