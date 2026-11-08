Hallan a una pareja muerta en Badiraguato; presumen feminicidio y posterior suicidio

La mañana de este domingo fue encontrada una pareja sin vida dentro de una casa en Batacomito, de la sindicatura San Nicolás del Sitio, en la zona serrana del municipio de Badiraguato.

La mujer, llamada Adilene, de 32 años, fue hallada sin vida sobre una cama y con aparentes huellas de estrangulamiento; en tanto, su pareja identificado como Armando, de 37 años, estaba colgado de una viga del techo con una soga atada al cuello.

Los primeros reportes de corporaciones presumen que el hombre habría sido el responsable de la muerte de la mujer, y posteriormente se habría quitado la vida.

Ambos decesos fueron confirmaron aproximadamente a las 7:00 horas de este 8 de noviembre, después de que vecinos alertaron por supuestos gritos en el interior de la vivienda, que serían parte de una discusión entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Elementos de seguridad pública se trasladaron y confirmaron las dos muertes, por lo que se procedió a trasladar los cuerpos hacia el Servicio Médico Forense en Culiacán, y que la Fiscalía General del Estado se encargue de las indagatorias para esclarecer el crimen.