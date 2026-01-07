Hallan a una persona carbonizada en zona enmontada de la colonia Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán

El cuerpo de una persona sin vida fue hallado carbonizado la noche de este miércoles en una zona enmontada de la colonia Ampliación 5 de Febrero, en el sector suroriente de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas en una zona de difícil acceso. Una denuncia anónima sobre la presencia de un cuerpo consumido en llamas fue lo que provocó la movilización de las autoridades.

En el lugar, personal militar dio fe del hecho y confirmó el hallazgo de un cadáver carbonizado, por lo que se encargaron de asegurar la zona y llamaron a la autoridad ministerial para seguir con los procedimientos pertinentes.

Cabe señalar que las características de la persona no han sido reveladas, además de que también se desconocen las razones del hecho.

Personal especializado de la Fiscalía General del Estado se encargó de arribar al lugar para trabajar en la escena y ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se aplicarán las pruebas de ADN para determinar la identificación de la persona.