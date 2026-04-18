Seguridad
|
Violencia

Hallan a una persona sin vida dentro de canal San Lorenzo, al sur de Culiacán

El reporte del hecho fue emitido cerca de una compuerta en el canal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/04/2026 12:46
18/04/2026 12:46

Un hombre fue encontrado sin vida, con las manos atadas y la cara encintada, al interior del canal San Lorenzo, cerca del Ejido El Álamo, al sur de Culiacán.

El reporte del hecho fue emitido a las autoridades, aproximadamente a las 11:00 horas de este 18 de abril, cerca de una compuerta en el canal.

Efectivos de Guardia Nacional actuaron como primeros respondientes, y confirmaron las condiciones en que fue encontrado el varón.

  • $!Hallan a una persona sin vida dentro de canal San Lorenzo, al sur de Culiacán
  • $!Hallan a una persona sin vida dentro de canal San Lorenzo, al sur de Culiacán
  • $!Hallan a una persona sin vida dentro de canal San Lorenzo, al sur de Culiacán
  • $!Hallan a una persona sin vida dentro de canal San Lorenzo, al sur de Culiacán
  • $!Hallan a una persona sin vida dentro de canal San Lorenzo, al sur de Culiacán

La víctima, quien permanece sin identificar, vestía una playera de licra, pantalón de mezclilla y calcetines, todo en color negro.

El occiso es de complexión delgada, tez morena y con cabello corto de color negro.

Tras verificarse el reporte los militares pidieron apoyo del cuerpo de Bomberos Culiacán, quienes colaboraron con las maniobras para rescatar el cadáver del afluente.

Minutos después policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado arribaron para dar fe del acontecimiento y comenzar la investigación del caso.

#Violencia
#Hallazgo
#Sin vida
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube