$!Hallan a una persona sin vida dentro de canal San Lorenzo, al sur de Culiacán

Un hombre fue encontrado sin vida, con las manos atadas y la cara encintada, al interior del canal San Lorenzo, cerca del Ejido El Álamo, al sur de Culiacán.

El reporte del hecho fue emitido a las autoridades, aproximadamente a las 11:00 horas de este 18 de abril, cerca de una compuerta en el canal.

Efectivos de Guardia Nacional actuaron como primeros respondientes, y confirmaron las condiciones en que fue encontrado el varón.