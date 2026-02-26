$!Hallan a una persona sin vida en las antiguas instalaciones de Pemex, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una persona sin vida fue rescatada en las antiguas instalaciones de Pemex, ubicadas al sur de Mazatlán, la tarde de este jueves 26 de febrero.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el reporte de un cuerpo al interior de un contenedor de agua movilizó a elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático hacia las antiguas instalaciones de Pemex, ubicadas al sur de la ciudad.

Gustavo Espinoza, comandante del grupo de salvavidas, informó que al arribar al sitio iniciaron los trabajos de campo que permitieron ubicar a la persona en el interior del depósito.