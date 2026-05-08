$!Hallan a una persona sin vida envuelta en plástico negro en El Palmito Viejo, en Culiacán

El cuerpo de una persona fue encontrado envuelto en plástico negro, al lado del Almacén Delegacional del IMSS, en el sector El Palmito Viejo, al poniente de Culiacán. El hallazgo se reportó a las autoridades cerca de las 8:45 horas de este viernes 8 de mayo, por la calle que recorre la zona de bodegas y almacenes junto al puente vehicular de El Palmito.

Debido a las condiciones en que hallaron el cadáver, solo pudo apreciarse los pies de la persona, con base en lo que se observó que era de tez morena clara, con unos calcetines grises con líneas verdes. Hasta el momento, la persona no ha podido ser identificada, ni se ha determinado el sexo de la víctima.

A través del plástico, pudieron notarse manchas de sangre y orificios producidos por disparos de arma de fuego. En los alrededores del cuerpo, se localizaron tres casquillos percutidos, los cuales quedaron asegurados por las autoridades.