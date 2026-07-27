$!Hallan a una persona sin vida y un auto abandonado en la carretera Miravalles-El Tecomate, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una persona fue localizada sin vida y un vehículo abandonado fue encontrado a un costado de la carretera Miravalles-El Tecomate, en el municipio de Mazatlán, durante la mañana de este lunes.
El reporte del hallazgo fue recibido alrededor de las 11:00 horas, en el tramo carretero que comunica a la comunidad de Miravalles con El Tecomate de Siqueros. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y autoridades no han proporcionado información sobre sus generales.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio indicado y localizaron un automóvil Chevrolet Chevy abandonado a la orilla de un camino de terracería que se desprende de la carretera. A aproximadamente 50 metros de distancia del vehículo fue ubicada la persona sin vida.
El área fue acordonada por los agentes preventivos en espera de la llegada de personal de investigación, mientras peritos de la Dirección General de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.