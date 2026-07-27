$!Hallan a una persona sin vida y un auto abandonado en la carretera Miravalles-El Tecomate, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una persona fue localizada sin vida y un vehículo abandonado fue encontrado a un costado de la carretera Miravalles-El Tecomate, en el municipio de Mazatlán, durante la mañana de este lunes.

El reporte del hallazgo fue recibido alrededor de las 11:00 horas, en el tramo carretero que comunica a la comunidad de Miravalles con El Tecomate de Siqueros. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y autoridades no han proporcionado información sobre sus generales.