$!Hallan a vecino asesinado y sentado en una silla dentro de una casa en Valle del Agua, en Culiacán

Un hombre identificado como Jaime fue localizado asesinado a tiros, sentado en una silla, dentro de una casa en el fraccionamiento Valle del Agua, al noreste de Culiacán.

De acuerdo con testimonios, el hombre residía en la casa donde fue hallado sin vida, pero no tenía familiares cercanos con él.

Cerca de las 15:15 horas de este 27 de julio fue reportado el homicidio a las autoridades, quienes confirmaron el hecho dentro de la propiedad, ubicada en la esquina de la calle Río Baluarte y Río Humaya.