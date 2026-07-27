$!Hallan a vecino asesinado y sentado en una silla dentro de una casa en Valle del Agua, en Culiacán

Un hombre identificado como Jaime fue localizado asesinado a tiros, sentado en una silla, dentro de una casa en el fraccionamiento Valle del Agua, al noreste de Culiacán.
De acuerdo con testimonios, el hombre residía en la casa donde fue hallado sin vida, pero no tenía familiares cercanos con él.
Cerca de las 15:15 horas de este 27 de julio fue reportado el homicidio a las autoridades, quienes confirmaron el hecho dentro de la propiedad, ubicada en la esquina de la calle Río Baluarte y Río Humaya.
El hombre estaba sentado en una silla de plástico y tenía al menos un impacto de bala en la sien.
El lugar fue acordonado por elementos de Guardia Nacional que procedieron a restringir el paso al sitio, así como a la vivienda.
Minutos más tarde agentes de Policía de Investigación y peritos de Fiscalía General del Estado arribaron para hacerse cargo de las diligencias correspondientes e iniciar las indagatorias de oficio.