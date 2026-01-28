Hallan abandonado vehículo de presuntos agresores de diputados en Culiacán

CULIACÁN. _ Encontraron en estado de abandono el vehículo en donde se trasladaban los presuntos agresores de los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, este miércoles en Culiacán.

La unidad fue localizada abandonada sobre la calle Rafael Buelna, frente al Estadio Universitario, a unas cuadras del lugar donde se perpetró el ataque contra los legisladores y su chofer.

El Gabinete de Seguridad federal detalló que el automóvil, color blanco, fue encontrado en las inmediaciones de la escena del crimen, sin precisar las calles exactas.