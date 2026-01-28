Hallan abandonado vehículo de presuntos agresores de diputados en Culiacán

CULIACÁN. _ Encontraron en estado de abandono el vehículo en donde se trasladaban los presuntos agresores de los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, este miércoles en Culiacán.
La unidad fue localizada abandonada sobre la calle Rafael Buelna, frente al Estadio Universitario, a unas cuadras del lugar donde se perpetró el ataque contra los legisladores y su chofer.
El Gabinete de Seguridad federal detalló que el automóvil, color blanco, fue encontrado en las inmediaciones de la escena del crimen, sin precisar las calles exactas.
“En este marco, las instituciones del Gabinete de Seguridad colaboran mediante el intercambio de información y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar la ruta de escape de los agresores”, señala el boletín oficial.
El ataque armado contra los políticos se suscitó sobre el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo, en el tramo entre las calles Domingo Rubí y José María Morelos.
“Los legisladores fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir la atención médica correspondiente a su estado de salud; ambos presentan lesiones por disparos de arma de fuego. Asimismo, un escolta que resguardaba su seguridad resultó herido al repeler la agresión y se reporta estable”, añadió el Gobierno de México.